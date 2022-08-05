製鞋雙雄豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)，上半年獲利同創新高，下半年營運成長可期，本土法人維持「買進」評等。5日早盤，豐泰股價一路開低走高、10點不到衝上漲停165元、大漲了15元；鈺齊-KY最高來到163元、漲幅逾4%！

豐泰第二季合併營收24.76億元、年增25.72％，稅後純益26.06億元、年增52.42％，EPS為2.95元，創單季新高；上半年合併營收471.58億元，年增20.81％，自結稅後純益46.56億元，年增39.35％，EPS為5.28元，創同期新高。

鈺齊-KY第二季合併營收62億元，季增36.9％，年增78.2％，稅後純益9.54億元，大增約6.36倍，EPS達5.12元，創單季營收、獲利及EPS新高。

鈺齊-KY上半年合併營收107.27億元，年增55.5％，稅後純益14.98億元，年增2.29倍，EPS為8.06元，創同期新高，並超越2019全年的7.81元。