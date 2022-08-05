證交所表示，第二季財報，除了金融股及第一上市公司（KY公司）於8月31日截止公告之外，其餘本國上市公司均須於8月15日（下周一）完公告。
證交所指出，上市公司共計965家（本國上市889家及第一上市76家），第二季財務報告公告申報期限：金融保險業以外之本國上市公司（共計855家）為8月15日；另金融保險業及第一上市公司（共計110家）為8月31日（周三）。
證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。
證交所表示，第二季財報，除了金融股及第一上市公司（KY公司）於8月31日截止公告之外，其餘本國上市公司均須於8月15日（下周一）完公告。
證交所指出，上市公司共計965家（本國上市889家及第一上市76家），第二季財務報告公告申報期限：金融保險業以外之本國上市公司（共計855家）為8月15日；另金融保險業及第一上市公司（共計110家）為8月31日（周三）。
證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。