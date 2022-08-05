證交所表示，第二季財報，除了金融股及第一上市公司（KY公司）於8月31日截止公告之外，其餘本國上市公司均須於8月15日（下周一）完公告。

證交所指出，上市公司共計965家（本國上市889家及第一上市76家），第二季財務報告公告申報期限：金融保險業以外之本國上市公司（共計855家）為8月15日；另金融保險業及第一上市公司（共計110家）為8月31日（周三）。

證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

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