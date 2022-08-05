近日台海兩岸話題備受關注，「地圖可顯示台灣省每個街道」5日登上大陸微博熱搜榜首，不少大陸網友表示，如在大陸百度、高德等地圖APP中搜尋「台灣省」，就可以顯示完整的台灣地圖，且精準到街道的紅綠燈與路邊店名，也讓「想去台灣省吃山西刀削麵」依此登上微博熱搜，還有網民表示想去吃「小統一牛排」。

根據香港01報導，不少網友在社交媒體中表示，在高德地圖、百度地圖等大陸地圖APP中搜尋「台灣省」，可顯示台灣的每一條街道，且不少街道以大陸城市命名。以台北為例，有廣州街、長沙街、貴陽街、臨沂街、寧波東街、重慶南路、武昌街、青島路、西藏路等，也有人感嘆「路倍感親切，人卻越走越遠」。

除了街道名稱之外，由於建築物、餐廳、店舖等均在地圖中有顯示。有網友因此發現台北有不少大陸美食，包括「寧波生煎包」、「南門福州傻瓜乾飯」、「山西刀削麵」等，也讓話題「想去台灣省吃山西刀削麵」還因此登上微博熱搜，還有網民表示想去吃「小統一牛排」。