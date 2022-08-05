網友留言。（圖／翻攝自臉書）

共軍昨日（4）起展開環台軍演。聯電榮譽董事長曹興誠今日上午召開記者會，宣布捐出30億台幣協助台灣國防，強調要30億「提升士氣」。此消息引熱議，不過卻有許多網友在新聞下方留言痛批，曹自2011年起已入籍新加坡，在兩岸面臨重大危機的此刻，「一個新加坡人憑什麼管台灣人的事？」、「早已揚棄中華民國國籍，還來指手畫腳台灣事」？

曹興誠今早開記者會宣布上述捐款一事，但他已入籍新加坡，卻在兩岸出現重大危機之際大動作表態，也引發不少網友質疑。

大批網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo奇摩新聞》相關新聞下方留言：「一個新加坡人憑什麼管台灣人的事？」、「早已揚棄中華民國國籍，入了新加坡國籍，還來指手畫腳台灣事？」「跑新加坡，跳出來提倡台灣國防，不爽大陸，家中滿滿中國銅器，果然商人」、「先放棄新加坡國籍再說吧！沒資格對台灣說三道四」、「註銷新加坡國籍，回來台灣住比較實在吧！」「曹老先生要不要棄新加坡國籍，重回中華民國國籍？」