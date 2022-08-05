針對美國眾議院議長裴洛西在《華盛頓郵報》發表的〈我為什麼率國會代表團訪問台灣〉一文，中國駐美國大使秦剛美東時間4日在該報發表題為〈中國為何反對裴洛西眾議長訪問台灣〉的署名文章。強調台灣問題是中美關係中極少數可能把中美引向衝突的問題，必須以極為謹慎和負責任的方式進行有效處理和管控。

中國駐美大使館將投書翻譯，部分內容如下：

台灣自1800年前就是中國領土不可分割的一部分。1943年，中美英三國首腦發表《開羅宣言》，明確規定把台灣等日本竊取的中國領土歸還中國。1945年《波茨坦宣言》重申《開羅宣言》之條件必將實施。1971年聯合國大會第2758號決議承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表。

1979年1月1日中美正式建交！美方在建交公報中明確承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府。在此之後43年時間裡，美方一直承諾不與台發展官方關係。

裴洛西眾議長是美政府三號人物。她坐著美國軍機，高調對台灣進行如其所宣稱的官方訪問，受到台民進黨當局高規格接待，而民進黨把謀求台獨明確寫入其黨綱。這公然違背了美方向中方作出的「不與台發展官方關係」的承諾，是極不負責任的挑釁和危險行為。

一個中國原則構成二戰後國際秩序的組成部分，並已成為國際社會廣泛共識。美方聲稱要遵守「以規則為基礎的國際秩序」，就應該切實恪守一個中國原則。

然而，美方在中美建交後單方面出台《台灣關係法》和對台「六項保證」，以及美方今天的所作所為，都是違背和破壞一個中國的原則，試圖單方面改變台灣現狀，改變二戰後的國際秩序。50年前，季辛吉親自參與了中美關係正常化的談判，中美雙方在一個中國原則基礎上妥善處理了台灣問題。今天，季辛吉卻感歎道：「美國不應以詭計或漸進的方式發展『兩個中國』的方案。」

台灣海峽兩岸同胞都是中國人，我們以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但我們也絕不允許台灣以任何方式從中國分裂出去。

近年來台灣當局拒不承認兩岸同屬一個中國的事實和法理，倚美謀獨，割裂兩岸之間的歷史、文化紐帶和民族身分認同，挑動兩岸對抗。而美方則以台制華，不斷虛化掏空一個中國原則。過去一年半來，美已5次售台先進武器。

拜登總統多次承諾美方堅持一個中國政策、不支持台獨。但裴洛西眾議長訪台，向台獨勢力發出「美國站在你們這一邊」的強烈訊號，這嚴重違背了一個中國原則和中美三個聯合公報以及美方有關承諾，只會進一步鼓勵台獨勢力沿著危險道路越走越遠，讓本已緊張的台海形勢變得更加複雜、危險和不可預測。換位思考，如果美國某一個州試圖從美國分裂出來並單獨建國，另一個國家向其提供武器和政治支持，美國政府和人民能夠允許嗎？

台灣問題本質上不是所謂民主問題，而是事關中國主權和統一的重大原則問題。裴洛西訪台激起了14億多中國人民的憤慨。如果美方真的尊崇民主，就應該在台灣問題上傾聽和尊重占世界人口1／5的中國人民的共同心聲。