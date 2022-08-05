公所也依據劇團的表演內容，改編創意短片「小野狼大紅帽」進行首波宣傳。（林口區公所提供）

林口區公所延續往年在開學前夕舉辦健行活動的傳統，將於8月20日舉辦親子健行活動，今年更與「如果劇團」合作，搭配劇團的表演《大野狼拯救小紅帽》，公所也拍攝創意短片及劇團團長趙自強專訪短片進行宣傳，另外還有抽獎活動，今（5）日都可以在「林口區公所、天空之城」粉絲專頁查詢相關資訊。

今年的親子健行活動搭配「如果劇團」演出的《大野狼拯救小紅帽》，團長趙自強表示，這次的表演要顛覆以往大家對大野狼小紅帽的既定印象，並且透過演員與民眾的實際互動來增加表演的趣味性。

除與劇團搭配外，公所也與在地色店家及藍色公路海景咖啡館合作，自行拍攝創意影片「小野狼大紅帽」做為行銷首發影片，後續也有趙自強專訪影片，向民眾介紹當天的活動以及表演內容，影片預計將於下周上線。

林口區公所民政課長劉盈良表示，今年的健行活動與以往不同改採E化方式進行，除了利用網路線上報名外，活動當天集點的護照卡也是使用電子護照卡，參與者事先於粉絲專頁線上報名後，依規劃路線依序至各站點以手機掃描QR CODE進行電子集點並領取小點心等禮品。

林口區公所區長藍品畯表示，林口每年辦理健行活動已超過30年歷史，除了凝聚市民的情感也讓大家更認識這一片土地，今年健行活動不僅首次與如果劇團合辦也是首次因應疫情採E化方式進行，方便大家預先報名，並以無接觸的方式來進行路線闖關，讓每一位參加的民眾都能玩得快樂又健康，本次活動將會有2-3波的網路行銷，首波影片網路抽獎行銷活動，將會有10名幸運名眾可獲得如果劇團所提供的神祕小禮。