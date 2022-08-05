市售的太陽眼鏡品質良莠不齊，新北市法制局為保障消費者購物安全，從市面抽驗23件太陽眼鏡，並委託專業檢驗機構檢驗，發現半數產品不合格。（蔡雯如攝）

夏日炎炎，為了避免高度紫外線傷害眼睛，不過市售的太陽眼鏡品質良莠不齊，新北市法制局為保障消費者購物安全，從市面抽驗23件太陽眼鏡，並委託專業檢驗機構檢驗，發現半數產品不合格，其中多是商品表示不明確。經發局表示，目前已要求業者改善，將不合格商品先行下架，若再有查獲不合格業者未限期改善，可依商品標示法處2萬至20萬罰鍰。

消保官指出，23件商品有10件從實體商店購入，另有13件購於電商平台，其中有2件穿透平面角度不合格、6件未標示檢驗標識，因涉及逃避檢驗，已連同品質不符部分移送經濟部標準檢驗局，另外有14件商品缺失製造商或進口商資訊、主要成分、淨重、容量、數量或度量以及製造日期等項目標示不明，已經要求業者改善。

針對產品品質不符部分，經濟部標準檢驗局第二組副組長鄭慶弘表示，目前涉嫌違反商品檢驗法的商品，已要求業者先行下架，並陸續檢查，若查實業者未確實載明「商品檢驗字號」，可依處20萬至200萬罰鍰，若品質不符又未登載商品檢驗字號，則可處25萬至250萬元罰鍰。

消保官說，太陽眼鏡可分為一般濾鏡、偏光濾鏡，依據國家標準規定可分為0至4類，編號0的光線穿透率最高（100％~80％），編號4的減光效果最好（光線穿透率為8％~3％），適合強光烈日活動的編號3濾鏡（光線穿透率為18％~8％），消費者須視需求挑選濾鏡編號。

另外，偏光濾鏡有消除刺眼的反射眩光、飽和色彩等優點，可讓眼睛較為舒適，抽驗23件產品抗紫外線UV功能皆合格，但有2款產品偏光功能不合格。

康寧大學護理健康學院視光科老師王詩嵐表示，民眾選購太陽眼鏡需注意4點，分別是抗UV標示是否檢驗合格、材質選擇光學樹脂鏡片、鏡片顏色、配戴舒適度。

王詩嵐說，太陽眼鏡UV400可過濾紫外線，鏡片勿選購塑膠材質，容易造成視覺疲勞，而鏡片顏色最好選擇灰色、茶色、琥珀色，勿選藍色、紅色，眼鏡也不要放在車內，以免鏡框變形，尚失防護效果。