捷迅(2643)第二季獲利創下史上新高，就目前來看，第三季空運價格修正，海運運價呈現旺季不旺現象，就行業特性而言，與航商及航空業者價格好壞正好相反，法人估計，第三季營運還有機會優於第二季，今年營收及獲利樂觀看待高成長表現。捷迅昨天除息，配發5元現金股息，今天重啟填息行情，填息率已經達到5成。

疫情爆發，導致物流不順暢，捷迅積極開發海空運新客戶，營收及獲利穩定向上攀升。第二季在電子業客戶貢獻，加上新客戶的挹注，單季營收15.29億元，年增34.6％，稅後淨利1.55億元，年增154.6％，每股盈餘5.17元，創歷史新高，連續17季成長。

空運承攬部分，由於通膨導致需求減弱，空運價格呈現小幅下滑，8月初空運價格月減10~15％，第四季進入空運傳統旺季，價格有機會反彈。下半年整體來看，法人認為，隨著客運機腹供給增加，預估運價無法回到去年高價，但整體供給仍較疫情前大幅減少，預估仍優於疫情前。

海運第三季出現旺季不旺，2023年起貨櫃供給大增，今年第四季起，運價的修正壓力將明顯增加。下半年海運運價受到消費力減弱，逐漸反映到運價上，大型船公司聯盟進行艙位調控，預估運價將呈現逐步下跌。

捷迅從國際端海空運物流、報關、簡易倉儲、終端配送等一條龍服務，以客製化的服務，來提高客戶黏著力。以行業特性而言，市況越差，越能凸顯服務到位，對業績反映越明顯，下半年海空運價格再衝高機會不大，法人對下半年營運樂觀看待。