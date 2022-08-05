《小丑》在2019年上映後熱度燒不停，票房衝破10億美元，不僅奪下最佳男主角及最佳原創配樂獎項，也讓飾演「小丑」的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）奪下各大影展影帝殊榮，日前「華納兄弟電影」公司宣佈推出續集《小丑2:雙瘋》（暫名）的消息，據悉樂壇天后女神卡卡（LadyGaga）將演出「小丑女」哈莉奎恩（Harley Quinn）。

《小丑2》據悉將是一部歌舞電影，並由導演陶德菲利浦（Todd Phillips）回歸指導、男主瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）也確認演出，將於12月正式展開拍攝製作，官方片名為《Joker：Folie à deux》，為法文意指「二聯性精神病」，形容一個有精神病症狀的人，將妄想的信念傳送到另一個或更多人，片名「2人共享的瘋狂」之意讓網友推測電影將有2個小丑，另一個小丑可能指的是女神卡卡將飾演的「小丑女」哈莉奎恩。

樂壇天后女神卡卡（LadyGaga）有望演出「小丑女」哈莉奎恩（Harley Quinn）。(LadyGaga推特)

此前瘋傳女神卡卡（Lady Gaga）將飾演「小丑女」哈莉奎茵，如今也得到證實，讓外界見證這位樂壇天后在影視之路的成功順遂，她早在2015年就憑《美國恐怖故事》第五季的精湛演技獲得無數好評，一舉榮獲金球獎，此外，她主演的電影《一個巨星的誕生》在2018年獲票房口碑雙贏，橫掃各大獎項，也被提名奧斯卡影后，此次加盟《小丑2》的官宣一出，便引發網友期待其表現，「和Joker一起Bad Romance」、「女神卡卡很合適啊！又正演技又好」、「真的很狂」。