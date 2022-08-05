台南市警察局別出心裁，為給警察局同仁在父親節當天感覺威風「爸」面，局長方仰寧特別精心準備含有燕窩成份的面膜，在8月4日父親節前夕親手送給市警局員警，並祝福大家父親節快樂，同時以拋磚引玉方式，提醒同仁今年的父親節即將到來，不管是身為人父或家有男性父執輩者，都要記得在這個特別日子跟他們說聲父親節快樂。

警察的天職係維護社會治安，但回到家以後與一般民眾無異，而警察中又以男性佔大多數，且「警察爸爸們」除工作外，同時需扛起家庭重擔，肩負扶養家庭、教養子女及負擔家庭經濟等責任。

方仰寧敷面膜初體驗，為了確認是否好用，還自己先測試功效，相當逗趣。(台南市警察提供)

方仰寧在父親節前夕為表重視，特別準備精緻面膜送給市警局內每一位同仁，並對其說聲：「警察爸爸您辛苦了！父親節快樂」。(台南市警察局提供)

方仰寧表示，猶記得在今年母親節慶祝活動影片中，有同仁笑談著說：「母親節吃龍蝦，父親節走尬謀半個！」，為此他特別惦記這件事，夏季炎炎日曬，許多局同仁都是長期在外勤工作，臉上充滿歲月痕跡。

就因為念頭讓方仰寧腦海中閃過想法，決定送給同仁面膜，讓以男性為主的警察爸爸們，在父親節感覺真有「面」子。而為給大家感覺受重視與驚喜，決定事先前往藥妝店了解目前市面上販售的面膜種類，認為要買就要買最好的，蹲在專櫃前挑選出數種面膜，並購買返回試用，選出最適合同仁使用的款式後，再搭配在地產業及設計專屬盒子，並精心包裝後，讓每一位局本部同仁在收到後都能感到驚喜。

方仰寧在父親節前夕為表重視，特別準備精緻面膜送給市警局內每一位同仁，並對其說聲：「警察爸爸您辛苦了！父親節快樂」。(台南市警察局提供)

方仰寧在父親節前夕為表重視，特別準備精緻面膜送給市警局內每一位同仁，並對其說聲：「警察爸爸您辛苦了！父親節快樂」。(台南市警察局提供)

方仰寧貼心舉動，讓許多在市警局上班的同仁表示，這麼多年來，往往只有在母親節時才辦理活動，這一次竟然能在父親節前夕收到這麼精緻的禮物，讓人有種貼心又幸福的感覺！保安警察大隊白姓同仁也利用這個機會向服務於本局後勤科的父親，親口說聲父親節快樂並獻上暖心咖啡。

方仰寧在父親節前夕為表重視，特別準備精緻面膜送給市警局內每一位同仁，並對其說聲：「警察爸爸您辛苦了！父親節快樂」。(台南市警察局提供)

另外保安科的邱股長突然見到局長與其服務於新營分局的妻子來送父親節禮物，更笑著跟她說，你怎麼帶局長來查我的勤，頓時讓大家不禁哄堂大笑，本日活動在精心的安排下，讓整個過程不時傳出歡笑聲，大家也在這特別的日子留下難忘的回憶。

方仰寧表示，警察工作因性質特殊，不分晝夜，不論刮風下雨、不論節慶假日，均需24小時輪班持續執勤，所以在父親節前夕為表重視，特別準備精緻面膜送給欣園內每一位同仁，並對其說聲：「警察爸爸您辛苦了！父親節快樂」，同時期許大家在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生，繼續守護臺南市治安與交通，並祝福警察局全體同仁平安健康。