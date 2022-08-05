純網銀搶市拚了！將來銀行5日宣布，為歡慶客戶數快速突破10萬戶且持續穩健成長，8月特別加碼推出指定通路最高回饋10％的刷卡優惠專案，凡持「將將卡」至速食、生活消費通路、美妝、手搖飲及早餐店等近百個知名品牌，即可享回饋最高10％優惠！

將來銀行表示，配合暑期還推出利率1.58％起的信貸專案，及存款利率最高3.1％的優利活儲，「將來超夏趴」回饋滿滿，無論是存款、貸款、支付，都在市場上引起極大的迴響，更有網友表示將來銀行本波優惠實在太有誠意，幫自己大幅節省了到市場上比價的時間，堪稱今夏回饋誠意最滿點的銀行。

將來銀行表示，觀察開業至今，20至40歲青、壯年族群占逾全行存戶6成，反應在使用「將將卡」行為上，該族群累積簽帳金額占比也高達64％。為回饋將將卡粉們，除原有的1％+4％刷卡回饋外，將來銀行針對青、壯年常去的速食、生活消費、美妝、手搖飲及早餐店等近百個知名品牌，如肯德基、必勝客、小北百貨、寶島眼鏡等，8月特別推出不限名額、無需事前登記即再加碼5％回饋，回饋率高達10％的快閃活動！

且因「將將卡」原本就已有每月1+4％、上限200N點（1N點=1元）的刷卡回饋，將來銀行8月再多加碼100N點的特定通路5％回饋，總計加碼點數衝上300N點，超過金額仍享有1％無上限N點神回饋，此舉引發網友一面倒的好評，將將卡也成為客戶生活中最常秀出的神卡，更有網友迫不及待地分享消費攻略，教大家如何輕易將此限時回饋賺好賺滿。

同時，國人飼養毛小孩的比率日益增加，且將來銀行也規劃今年在手機上開辦寵物險在內的各式投保業務，本次將來銀行開國內同業之先，一口氣將逾20家寵物商店納入回饋最高10％的行列內，替未來即將推出的寵物險「暖身」。

另也有網友分享，將來銀行7月中旬推出「將來貸你交朋友」的1,000 N點邀請獎勵根本是「無本優惠」，所有將來銀行的客戶都能享受到此獎勵，只需親友在申辦將來銀行信用貸款時填寫自己的邀請碼，成功撥貸後邀請人就能獲得1,000 N點的獎勵，邀請愈多人，回饋愈多！

正因將來銀行信貸為一段式利率、最低1.58％起，且開辦費僅399元，方案持續挑戰市場最低價，甚至比升息後的房貸利率還低，堪稱國內最殺的信貸優惠，將來銀行指出，此專案已延長至8月底，有資金需求的民眾不妨好好把握升息循環趨勢下的省利良機。

此外，「將來超夏趴」推出的最高3.1％活儲優惠，因不限定適用資格、無需解任務，將來銀行所有存戶皆可享有，相較於升息後的同業活儲帳戶0.205％，利率優惠更逾15倍，同樣廣受網友歡迎，臉書、批踢踢等網路社群討論均對將來銀行的寵客態度給予極高評價。