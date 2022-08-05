洋桔梗為台灣重要外銷切花，出口切花量第2名，年栽培面積約101公頃，年產值達3億元以上，為使切花生產建立淨零減碳、環保永續等技術，台中區農業改良場研發洋桔梗「土耕省工智慧滴灌栽培」與「水耕循環栽培」兩項技術，節水效益分別大幅提升5.8倍及8.4倍，可有效運用水資源，同時輔導花農精進栽培技術，採用水耕循環栽培更可增加洋桔梗年複種次數至4期作，切花產量提升3倍，進而持續帶動產業發展。

台中農改場表示，在設施土耕洋桔梗單株蒸發散量每天約200毫升，經導入洋桔梗省工智慧滴灌栽培，可維持根部水分穩定及良好的固/液/氣相環境，植株得以健康生長。全期作滴灌之單株用水量約為6.4公升，與傳統土耕淹灌之用水量43.2公升相比較，可節水5.8倍。

洋桔梗水耕循環栽培則為該場針對節水栽培所開發之另一項技術，台中農改場副研究員蔡宛育指出，洋桔梗採全期水耕栽培單株用水量約為4.6公升，與傳統土耕淹灌之用水量相比，節水率高達8.4倍。

蔡宛育表示，透過水耕栽培技術讓水資源可重覆循環利用，不僅省工省時，亦可使洋桔梗周年生產由全年2期作提升為4期作，並可解決土耕所帶來的連作障礙問題，使切花產量較以往土耕栽培提高3倍。此外，上述兩種節水方法所栽培的洋桔梗切花長度均可達到70公分以上及2花3苞的出口標準。

台中農改場副研究員陳令錫表示，有鑑於自然環境條件的改變，作物蒸發散量之高低節奏隨天氣而升降，水資源的使用習慣必須改變與調適，如何在取水、存水、輸水上更有效率地使用，並落實在農作物栽培管理中，是一個很重要的課題。