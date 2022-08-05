前民進黨籍台南市議員梁順發與王姓妻子，涉嫌謊報公費助理補助費125萬多元。由於坦承犯行並繳回犯罪所得，台南地方法院5日依利用職務機會詐取財物罪，判處梁順發有期徒刑2年、褫奪公權1年，緩刑貳年，並向公庫支付5萬元；王女也被判刑1年10月、褫奪公權1年，緩刑2年，並向公庫支付2萬元。全案還可上訴。

判決指出，梁順發於2010年12月25日起至2018年12月24日擔任台南市第1、2屆議員期間，與妻子浮報王姓、張姓等2名公費助理補助費，合計125萬4858元。

法官審酌，梁順發為台南市議員，王女為議員配偶並管理議員服務處運作，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理的目的，竟然僅因自身可運用的資金不足，即以冒名助理的非法方式，詐領台南市議會公費助理補助費，所為應予非難。但因被告2人經通知到案即坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，犯後態度良好，因此依刑法第59條減輕其刑。