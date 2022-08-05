半導體設備廠均華(6640)2022年營運動能暢旺，第二季歸屬母公司稅後淨利0.92億元、每股盈餘（EPS）3.39元，再創歷史新高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利1.71億元、年增達1.01倍，每股盈餘6.31元、亦創同期新高。

均華股東常會通過配息5元，7月21日以88元除息交易，2天便完成填息，最高上探93元，近日受大盤疲弱影響拉回88.9元，今（5）日跟隨大盤反彈同步勁揚5.85％至94.1元，截至午盤維持逾4％漲幅。

均華董事會通過2022年上半年財報，合併營收8.22億元、年增15.65％，營業利益1.83億元、年增達99.42％，使毛利率、營益率升至41.35％、22.34％。歸屬母公司稅後淨利1.71億元、年增達1.01倍，每股盈餘6.31元，全數改寫同期新高。

以此推算，均華第二季合併營收4.27億元，季增8.5％、年減7.32％，創歷史次高。營業利益創0.98億元新高，季增14.85％、年增12.35％，毛利率41.83％、營益率22.95％分創次高及新高。稅後淨利0.92億元，季增16.39％、年增16.73％，每股盈餘3.39元，雙雙再創新高。

均華今年營運除受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，並與母公司均豪攜手志聖合組G2C+聯盟，合力搶攻半導體一站式服務商機，隨著客戶採購效益顯現，同步挹注成長動能，使上半年單季獲利皆連創高。

展望後市，由於半導體產業持續暢旺、客戶需求維持強勁，均華在手訂單金額續創新高。公司除持續深耕高階封裝、先進封裝領域，並擴增micro LED等新應用，看好可望持續挹注業績成長，帶動今年營運再創新高。