據消息人士指出，瑞士信貸(Credit Suisse)正在考慮在全球範圍內裁員數千人以上。

該新聞消息在周四傳出後數小時，惠譽(Fitch)下調瑞信的評級，加入了穆迪(Moody's)的行列。穆迪在本月稍早下調了該瑞士第二大銀行的評級。

瑞信新近任命了集團重整專家Ulrich Koerner為執行長，削減投資銀行業務，以及刪減成本，希望能協助扭轉虧損。

彭博的報導指出，瑞信將在幾個月內敲定新計畫，並檢視效率較低的部門以及投資銀行部門重塑的成果。

瑞信一名發言人表示，「我們已經表示，在公佈第三季財報之時，我們將公布全面戰略評估的最新進展；在此之前，關於潛在後果的任何報告，完全都是臆測性的」。

惠譽周四將瑞信的長期發行人信貸評級，從BBB+下調為BBB。惠譽表示，戰略評估後提出的進一步重組計畫，將會產生重大的執行風險，特別是如果重組需要付出巨大成本的話。