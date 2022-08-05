民進黨台中市長參選人蔡其昌行動派競選團隊5日上午首度全員到齊亮相，蔡其昌強調，選舉就像球賽，不到九局下半三出局沒有結束。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌行動派競選團隊，今（5）日上午首度全員到齊亮相，與媒體茶敘；競選主任委員蘇嘉全表示，台中是相當獨特的城市，台中如果贏，全國就會贏；蔡其昌則表示，選舉如同球賽，不到九局下半三出局就沒有結束。

蔡其昌競選團隊5日上午10時在台中市大里拾本書堂與媒體茶敘，包括蔡其昌、競選主任委員蘇嘉全、競選總幹事立委何欣純、競選總督導黃國書、莊競程、林靜儀及青年後援會總會長、前立委陳柏惟到場。

團隊主委、立法院前院長蘇嘉全說，台中是很獨特的城市，它與南部和北部不太一樣，剛好在南部與北部之間切入變成非常中性的城市，台中有非獨特的特點，這個特點要有一個有行動力的人引領與台中與全國與國際競爭，所以必須找一個有能力有行動力行動派的市長為大台中打造一個有願景的未來。

蘇嘉全強調，於私台中如果贏民進黨就會贏，於公蔡其昌當市長，相信以他對中央的了解，一定讓台中市的未來更加美好。

蔡其昌則表示，一直以來他期許自己做什麼要像什麼，選舉如同球賽一樣，不到到九局下半三出局沒有結束，或許一開始分數有點落後，任一場比賽狀況都不一定，他有信心，因為身後有最強的團隊，可以幫他把所有分數守下來；他強調，城市的競爭是團隊的競爭，城市的發展必須靠團隊的力量，選戰如此，城市治理也是如此。