民進黨新竹市長參選人沈慧虹5日發表「關埔中小學＋1」教育政策，宣布將於關埔二期新建一所中小學，解決就近入學問題，目標是點亮所有公立學校，讓所有孩子就近就讀，在優質環境下學習、成長。

沈慧虹5日在市議員劉康彥、李妍慧、鄭美娟、施乃如、曾資程、陳建名及議員參選人劉彥伶、楊玲宜的陪同下，發表教育政策，提到過去推動「新校園運動」新設關埔小學，看見關埔地區未來發展與家長迫切的需求。

在竹科護國神山群帶動下，關埔人口持續成長，必須滿足孩子教育需求，也提前因應準備，沈慧虹說，竹市過去的新校園運動，提升教學品質與環境、發展特色課程，讓每所學校都持續成長，就是希望做到校園分流、均質、就近入學的目標，現在要再進一步。

此次推出「關埔中小學＋1」則是要在關埔二期，公道五路、慈雲路、與埔頂路圍起的用地，新建一所中小學，數量＋1、選擇＋1，滿足就學需求。

沈慧虹說明，關埔新設中小學預定地位於關埔一期及二期中間地帶，約2.3公頃，擁有非常好的交通區位。未來她擔任市長後，會優先取得用地，並重新檢討現有的都市計畫，分流現在關埔一期學童的入學需求，也為未來關埔二期的學童預做準備。

過去8年市府推動新校園運動，致力給孩子更好的就讀環境「軟硬兼施」，硬體層面包括改善學校操場及運動設施，設置通學步道、推動特色課程等。

軟體層面，有新科國中的攀岩課程、光武國中法拉第少年，或英語情境教育、程式教育增能計畫，讓家長跟孩子選擇自己喜歡的學校，也有更多選擇。

沈慧虹強調，新校園運動更新整建25校36棟校舍，翻轉大家對校舍老舊的印象，更新設華德福實驗學校與關埔國小。其中，關埔國小所在的關埔地區還有龍山、科園、關東共4所國小，也都是新校園運動的改造成果。