台灣在2020年東京奧運拿下2金、4銀、6銅佳績，不但締造參賽史上最多獎牌數，在獎牌榜排名第34名，也寫下僅次於2004年雅典奧運的好表現，正如奧運格言所揭示的「更快、更高、更強」，期許台灣運動員能更上一層樓，中華奧會主席林鴻道尋思對策，決定結合國內專家學者，一同推動「國家級運動科學中心」的成立，日前已在國訓中心正式揭牌，將是台灣運動發展的一大步。

「我們看國外的例子，包括英國與日本，透過成立國家級運動科學中心，就看到奧運成績的大幅提升。」林鴻道舉例，英國一直是體育強國，但1996年亞特蘭大奧運成績不佳，為了2012年舉辦倫敦奧運，就成立運科中心來提升選手實力，他說：「當時他們喊出『1%』的口號，透過運科介入包括訓練與器材，就是再努力一點。」

英國在倫敦奧運一舉拿下29面金牌，站上排行榜第3名，從獎牌榜10名左右一躍到前3名，足見運動科學對選手的幫助非常明顯，而日本也因為運動科學中心的協助，在去年東京奧運勇奪27金，更一舉站上獎牌榜第3名。林鴻道強調，正是運科的幫助，才讓選手能更上一層樓。

林鴻道有感而發地表示，過去很常有機會到國外參訪，卻總是沒有機會一窺其他國家在運科發展的狀況，他決定要在台灣催生屬於自己的運科中心，他在6年前成立運動發展促進會，從基層選手的發展看到運動科學的重要性，當時他就結合許多運科方面的學者專家，倡議國家級運動科學中心的成立。

「政府對運動發展非常重視，國人也非常關切，既然運動科學對選手有極大幫助，政府就非常支持。」林鴻道努力催生運科中心成立，當政府需要了解相關情況時，他立刻就將過往專家學者們蒐集的資料提供給政府，他說：「我們籌畫了非常久。」目前國家級運動科學中心將以行政法人成立，籌備處已於日前揭牌，預計立法院下個會期就會正式通過，很快就會落實。

林鴻道強調，運動科學的發展一定會跟社會大眾息息相關，不會只專注在競技運動員，期許未來將是產、官、學三方結合的局面，從行政法人運科中心與國內頂尖專家學者合作，還有相關材料發展與軟體開發也要跟產業界結合，唯有三方密切合作，才能打造最完整的運動科學中心。