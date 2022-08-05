民進黨嘉義市長參選人李俊俋批黃敏惠市長治水不力。（廖素慧攝）

嘉義市4日暴雨，啟明路邊牆大石塊崩落，黃流滾滾。（民眾提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市4日暴雨，市區道路處處積淹水，有車子受困拋錨。（民眾提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市府搶修啟明路擋土牆落石，今天復原。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市府搶修啟明路擋土牆落石。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市4日下午暴雨狂洩造成市區汪洋一片，民眾有怨，民進黨嘉義市長參選人李俊俋5日批黃敏惠市長治水不力，黃敏惠受訪表示，市府持續積極建設雨水下水道及汙水下水道，平日都有清淤，清淤能量比以前高出2倍，雨水下水道建設的長度是以前的3倍。

黃敏惠表示，昨天瞬間雨量東區高達10分鐘31毫米、西區30.5毫米，換算時雨量就達180毫米，是非常驚人的雨量，嘉義市雨水下水道容許量約是60至70毫米。

黃敏惠說，當時中排及北排是滿的，雨水下水道的水排不進去大排，就會溢出來導致積水，但雨變小後水就快速消退，所以她當年執政時就把番仔溝公園及番仔溝橋的斷面擴大1倍，讓水能排進大排，若當時未做此項工程，恐怕面對極端氣候後果更難料。

黃敏惠表示，4日下午她到高雄參加文博會，她看到嘉義市下大雨，雨量高達116毫米，立刻趕回嘉義市，市府團隊與里長們持續努力減災及清理環境。

李俊俋質疑指出，根據110年度監察院的決算報告顯示，109年度中央對嘉義市雨水下水道工程的補助款3144萬元遭註銷，可見黃敏惠執政的市府施政怠惰，治水不力。

市府工務處長蘇文崎表示，雨水下水道、汙水下水道是2項不同功能的下水道工程，各是排雨水、排汙水，不應混為一談，3144萬元是109年度嘉義市雨水下水道綜合規畫檢討案的預算，因中央認為109年、110年度重複編列了，為了整體調控補助款而暫時註銷，110年度再編列，此檢討規畫案已持續進行2年多，並非雨水下水道工程相關經費，未影響實質施工。

許姓民眾指出，2018年8月間嘉義市也曾下豪大雨，當時10分鐘19毫米造成部分地區積淹水嚴重，時任市長涂醒哲認為雨稍歇緩，積淹水即消退，就是清淤有效，治水有成。