今天在大聯盟場上道奇以5：3解決巨人，豪奪一波5連勝，目前戰績來到72勝33敗，勝場數傲視全聯盟，貝茲(Mookie Betts)敲出本季第25轟，不過如此火燙的他們卻迎來壞消息，此戰王牌先發柯蕭(Clayton Kershaw)僅投4局就因下背部疼痛退場，而且是他主動向教練團要求，明天將接受進一步檢查。

Man… I really hope this isn’t anything serious for Clayton Kershaw 😢🙏pic.twitter.com/RSLmFPkfpL — Baseball Today (@dailymlbtweets) August 4, 2022

道奇下半季狀況火熱，近10場拿下8勝2敗，並取得聯盟最佳戰績，但今天這場勝利恐怕讓他們開心不起來，王牌先發柯蕭僅投4局失掉2分，5局上場前發現背部有緊繃狀況，示意球隊將他換下，而5月時他就曾因背部傷勢進入15天傷兵名單，這個問題困擾他非常多年，目前還要再接受進一步檢查。

不過道奇打線力挺柯蕭，2局就率先取分，勒克斯(Gavin Lux)擊出一壘安打建功，4局擔任先發的新援賈羅(Joey Gallo)敲出轉隊首安，打線也陸續攻佔壘包，此時輪到首棒貝茲打擊，他逮中四縫線快速球轟出3分炮，一舉將比分拉開至4：2，達成本季第25轟，7局崔伊騰納(Trea Turner)再次開轟鎖定勝利。

柯蕭最後逃過敗投，此戰投4局被敲3安打(1轟)失2分，有4次三振1次保送，目前一共出賽15場，戰績是7勝3敗自責分率2.64。而球隊氣勢正旺時他再次出狀況，多少會影響士氣，畢竟這已是他本季第二次傷退，但仍要等報告出來才能確定後續。柯蕭上季缺席整個季後賽，今年則與道奇重新簽下1年短約，力求東山再起。