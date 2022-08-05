共軍昨天分次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈，其中4枚越過台灣本島上空。對此，民進黨立委羅美玲今（5日）呼籲，全體國人團結一心，防範接下來的資訊戰與各種假訊息，一起堅定守護主權，保衛我們引以為傲的民主與自由。

羅美玲在臉書分享蔡英文總統談話說，針對中國不斷進行的軍演，蔡總統有發布相關談話，請大家一起觀看，了解政府的態度。她也提及，請國人放心，政府國安、國防及各部門團隊，有密切掌握狀況。呼籲全體國人團結一心，防範接下來的資訊戰與各種假訊息，一起堅定守護主權，保衛我們引以為傲的民主與自由。

民進黨立委趙天麟表示，中華民國台灣的領海、領空絕不容任何侵擾，此次共軍的軍事行動比1996年飛彈危機更為挑釁與囂張，我方應窮盡外交與軍事手段反制。絕不接受此次軍事行動「常規化」的途徑就是強力反制。要不然下次再來一次，又當如何？

趙天麟說，日本一再吞忍北韓的飛彈試射，常規化的結果，成為國安重大威脅。假如日本前首相安倍晉三仍在世，他會對提出什麼建言？中國的躁進受到國際譴責、台灣的忍讓得到各方同理，然而應有更多選項相應處，前總統李登輝18套劇本值效法。