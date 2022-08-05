現在社會有越來越多父母都實施「愛的教育」，對孩子不打也不罵，就連孩子在公共場合哭鬧也放任不管，但過度偏愛的下場，不僅會讓造成孩子沒教養，甚至還會造成旁人的困擾。日前就有一名在餐廳工作的員工不滿表示，一位媽媽來店內用餐，但卻不顧客人感受，任由孩子哭鬧，還直接在餐桌上替孩子換尿布，甚至將用過的尿布直接丟地上，讓他傻眼竟然有這種父母，不禁無奈直搖頭。

近日有一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有一位母親帶小孩來店裡用餐，在3小時的用餐時間裡，孩子不停狂叫，還亂丟餐具、亂抽衛生紙，家長見狀也放任不管，還不知羞恥的一直要店員補上新的衛生紙。

原PO對於該組客人的行為相當無奈。(圖/翻攝自臉書爆怨公社)

原PO還提到，該名媽媽完全把餐廳當自己家，不顧其他還在用餐客人的感受，直接在座位上替孩子換尿布，而且還將用過的尿布扔在地上，桌子下的地板也被扔了不少吐司、蛋糕，不過原PO也透露，他們當下都沒有對客人進行任何責備，並在文末無奈感嘆，希望大家能將心比心，體諒餐飲業的辛勞。

桌上和地上都佈滿垃圾、食物，網友都覺得超誇張。(圖/翻攝自臉書爆怨公社)

桌上和地上都佈滿垃圾、食物，網友都覺得超誇張。(圖/翻攝自臉書爆怨公社)

貼文一出，許多網友都表示對這家人的素質堪憂，紛紛留言表示，「這樣的身教能教出怎樣的孩子…我已經看到了，真的很失敗」、「光看餐桌就知道一個家庭的水準到哪了， 哪怕其中一個生的比較有水準一點也不至於落成這樣，基本就是整個家庭拍了了」、「現在很多都這樣啊...還會嗆你：小孩就是這樣啊，有什麼辦法？呵呵，不是小孩這樣，是父母沒教養」、「這臉皮要多厚才敢吃的下去」。