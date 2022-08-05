「阿B」鍾鎮濤過去挺過破產危機後，2014年與不離不棄的台灣妻子范姜素貞結婚，兩人育有兩女，最近大女兒鍾懿（Blythe）過18歲生日，昨(4日)鍾鎮濤在微博貼出替寶貝千金慶生照片，可見夫妻倆特別請了女兒的一票同學到家裡參加宴會，有男有女還有外國同學，而鍾鎮濤為了寵女，還請了多人Live Band到家中助興，讓現場有如開演唱會一樣熱鬧。

鍾鎮濤過去和章小蕙有過一段婚姻，兩人生下兒子鍾嘉浚、女兒鍾嘉晴，然而鍾鎮濤後來不僅與前妻感情破滅離婚，2002年又向法院申請破產，就在這段低潮期，台灣女友范姜素貞出現在鍾鎮濤身邊，不只對阿B不離不棄，還替男方開源節流，終於在2006年破產期屆滿後，再度回到正常生活。

鍾鎮濤與台灣妻子范姜素貞所生大女兒鐘懿近日過18歲生日。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

挺過經濟困境後，2014年鍾鎮濤在峇里島替范姜素貞補辦豪華婚禮，兩人所生的兩個女兒鍾懿、鍾幗也在場，全家氣氛相當溫馨，而鍾嘉晴也跟繼母范姜素貞感情好，去年兩人一起上節目《媽媽你真好看》，母親節時鍾嘉晴未提章小蕙，曬出和范姜素貞在節目裡的截圖，感恩寫下：「謝謝妳的一切，感恩有妳出現在我的人生」，范姜素貞則回應：「『母親』真的是不容易的職業，對我來說後母、親生母，都是需要滿滿的愛、嘮叨、擔心、堅強把他們拉拔長大，如果回到25歲，我還是會同樣的選擇。我愛我老公我愛我4個孩子」。

范姜素貞分享女兒生日派對照片。（圖／翻攝自fan_fan_fanchiang IG）

近日，鍾懿過18歲生日，鍾鎮濤曬出女兒生日宴會照片感嘆說：「轉眼18歲了，現在踏入人生的另一階段，在國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己，乖乖小鐘懿，爸爸的最大心願，就是看著你健康快樂的成長，掛念，生日快樂！」，疑似暗示女兒即將出國念書。而范姜素貞也替女兒獻上祝福，表示：「花一般的年齡，夢一樣的歲月，好好把握珍惜，給自己創造一個超級的青春，祝My Baby Blythe，18歲生日快樂」。