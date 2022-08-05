中共不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，昨試射導彈飛越台灣領空，國防部第一時間還否認，直到日媒批露才被動承認。立法院國防委員會召委江啟臣今質疑，國防部是未能精確掌握，還是想粉飾太平？相較日本回應，蔡政府表現有待加強。

江啟臣表示，中共軍演區域侵入我國領海、導彈穿越領空，突破第一島鏈，最後落在台灣以東的太平洋與日本專屬經濟海域。恫嚇台灣，也劍指美日，刻意突顯打擊台灣以東海域軍事實力，阻斷未來台灣有事，盟邦從東部支援的想法。

江啟臣呼籲，蔡政府不宜沉默以對，須要有更具體和積極的作為，不能讓對岸得寸進尺、為所欲為，讓國家安全產生破口，更應適時向國人說明和發出示警，提高危機意識，讓民眾可以做好準備。

江啟臣表示，2017年北韓試射導彈飛越日本領空，日本政府當下即透過政府J-Alert警報系統通知預警，讓民眾有所準備並因應；我國有「災防告警細胞廣播訊息系統」國家級警報，同樣可即時迅速發送簡訊通知，為何不比照辦理？

江啟臣說，蔡總統與國防部事前不對外說明，讓民眾事前了解預做準備？事後才召開國安會議並發表談話，要國人安心，相較日本面對他國試射飛彈威脅國安的應對作為，蔡政府的危機意識和應對明顯不足。

江啟臣認為，兩岸形勢嚴峻，此次軍演規模形同封鎖台灣，緊張情勢更甚過往，面對中共各種軍事侵擾恫嚇，政府有義務清楚告訴國人國家當前所面對的狀況和因應作為，才能讓民眾做好準備，一起面對中共的非理性作為，誠實是最好政策。