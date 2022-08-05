花壇國中在全國技能競賽中拿下全國最多獎牌，許有崴勇奪青少年組電氣裝配職類金牌，郭栢辰拿銅牌，呂芳儀摘下商務軟體設計職類銀牌，謝宇哲德工業控制職類銅牌，張榛芸得漆作裝潢職類銅牌芸。（花壇國中提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇國中二年級許有崴，勇奪青少年組電氣裝配職類金牌，是金牌選手中年紀最小。（花壇國中提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇國中二年級許有崴，勇奪青少年組電氣裝配職類金牌，是金牌選手中年紀最小。（花壇國中提供／吳敏菁彰化傳真）

漆作裝潢職類銅牌張榛芸，熱愛漆作，專注投入練習。（花壇國中提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇國中克難中開辦技藝班，今年在高手如雲的全國技能競賽中大展身手，勇奪1金1銀3銅，共5面獎牌，獎牌數居全國之冠，是頒獎典禮中最令人驚豔的團隊，其中電氣裝配職類金牌得主許有崴才國二，是所有金牌得主中年紀最小，他去年拿第四名，今年摘冠，開心地說「我辦到了」。

花壇國中這次共獲得青少年組電氣裝配職類金牌：許有崴、銅牌：郭栢辰、商務軟體設計職類銀牌：呂芳儀、工業控制職類銅牌：謝宇哲、漆作裝潢職類銅牌：張榛芸。

許有崴對電器裝配特別有興趣，去年在全國技能競賽就拿下第4名，暗暗激勵自己要站上頒獎台上，老師也鼓舞他有天賦，一定可以，為了心中的熱愛和榮譽心的支持，利用課餘、假日不停地投入練習，一遍又一遍，連指導老師都佩服，這孩子真太有毅力、太堅持了。

花壇國中校長涂明秀表示，為了培養孩子探索自己性向，找到適合自己投入專才，特別和彰師附工、秀水高工合作，辦理假日技藝班，因為學校設備不足，許有崴等同學，還都通勤到彰工、秀工等學校受訓，感謝教練群勞苦功高，不計辛勞於假日時間全程培訓。

最難得的是，許有崴是比賽現場四方強手環伺下，絲毫不怯場，穩紮穩打，展現超齡的抗壓心理，最終獲得金牌的榮耀，他說「很喜歡電器裝配，投入練習就忘了時間，並不覺得苦，也想著有天能上台領獎，但真拿下金牌，覺得是真的嗎？太開心了」

漆作裝潢職類銅牌張榛芸，從小不愛說話，但超愛畫畫，在畫作天地，找到抒發心情的一扇窗，參加技藝班，投入練習漆作，找到自己最愛的領域，「如魚得水」，教練也很感動的說，她總是總是第一個到場，最後一個離開，專注接受訓練，自我要求做到最完美，獲得好成績，是獎勵也是實至名歸。

校長涂明秀表示，技藝班的培訓經費一直是學校沉重的負擔，但仰望教育基金會及彰化縣政府的補助，稍解稍解經費上的燃眉之急，讓學生無後顧之憂全力拚搏，從2020迄今參加三年比賽，年年榮獲金牌，一躍了彰化縣技藝教育金牌學校。將繼續培訓更多優質的選手，給予孩子更多發光發亮的機會，更已鎖定下個階段任務：參加「國手選拔」。

今年得獎選手中，許有崴、張榛芸、謝宇哲明年都將有資格參加「國手選拔」，爭取代表我國參加於吉隆坡舉辦的「亞洲盃技能競賽」，在國際的舞台上發光發熱。