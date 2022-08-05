中國大陸外交部5日召喚日本駐北京大使，為日本參加7大工業國集團（G7）時，發表關於台灣「錯誤的」聲明，而提出嚴正抗議。

據路透5日報導，中方外交部副部長鄧勵4日發表外交聲明，向日本駐華大使抗議，先前許多歐洲國家和歐盟派駐中國的大使也都收到了相關抗議。

另一方面，東南亞國家協會（ASEAN）外長會議4、5日正於柬埔寨首都金邊舉行，稍早日本外務大臣林芳正在發表演說時，據路透社8月5日報導，中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）當眾離席。據悉，兩人此舉是為了抗議美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率代表團訪台一事。

王毅4日在會議中批評，裴洛西訪台是「侵害中國主權的挑釁行為」。他還強調，對於美國如此「失去冷靜、不負責任，以及極為不合理的行動」，北京如果不堅決抵抗，將對地區和平穩定造成損害。不過這番言論隨即被林芳正反駁。

Earlier in the day, Japanese FM Yoshimasa Hayashi expressed "grave concern" over the Chinese live fire and missile drills around Taiwan at an ASEAN+3 format meeting also featuring his Chinese counterpart Wang Yi, as per Japanese foreign ministry.#Taiwan #Pelosi pic.twitter.com/eCUTKVVjbX — Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) August 4, 2022

At the ASEAN FMM in Cambodia on Wednesday, SC & FM Wang Yi said Nancy #Pelosi's visit to China's #Taiwan region was a "complete farce" and "those who play with fire will perish by it, and those who offend China will be punished." pic.twitter.com/SL5FOVTidn — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) August 4, 2022

林芳正說，台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮是不可或缺的，對於中方去取一系列的軍事演習，日方表示憂慮。