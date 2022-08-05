中國大陸外交部5日召喚日本駐北京大使，為日本參加7大工業國集團（G7）時，發表關於台灣「錯誤的」聲明，而提出嚴正抗議。

據路透5日報導，中方外交部副部長鄧勵4日發表外交聲明，向日本駐華大使抗議，先前許多歐洲國家和歐盟派駐中國的大使也都收到了相關抗議。

另一方面，東南亞國家協會（ASEAN）外長會議4、5日正於柬埔寨首都金邊舉行，稍早日本外務大臣林芳正在發表演說時，據路透社8月5日報導，中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）當眾離席。據悉，兩人此舉是為了抗議美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率代表團訪台一事。

王毅4日在會議中批評，裴洛西訪台是「侵害中國主權的挑釁行為」。他還強調，對於美國如此「失去冷靜、不負責任，以及極為不合理的行動」，北京如果不堅決抵抗，將對地區和平穩定造成損害。不過這番言論隨即被林芳正反駁。

文章來源：China snubs Russia: Minister WALKS OUT of meeting as fury erupts over Taiwan threats

林芳正說，台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮是不可或缺的，對於中方去取一系列的軍事演習，日方表示憂慮。

蔡英文呼籲國際遏止中國不理性軍事行動
網攻爆23倍 府院部會機場遭駭
陸外交部召見歐盟駐華使節 關切台海軍演提出嚴正交涉
#裴洛西訪台 #裴洛西 #臺灣 #中華民國 #總統