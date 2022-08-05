和碩今（5日）發布重大訊息澄清，大陸廠區並沒有停工或停止出貨的狀況，整體營運一切正常。稍早媒體報導，由於和碩副董事長程建中出席美國眾議院議長裴洛西來台時的午宴，傳出和碩大陸廠出貨被卡，甚至被迫停工的狀況。

報導提到，和碩副董事長程建中3日與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音出席蔡英文總統宴請裴洛西的午宴，隨後網路上瘋傳和碩大陸廠出貨遭卡甚至停工的狀況，當時和碩並沒有就網路傳言做出回應。

此外，報導提到，和碩近年雖然陸續在印度、越南、墨西哥甚至是印尼等地設廠，但大陸廠區仍是其最大產能所在地，因此業內對於程建中出席裴洛西午宴，多以「勇敢」來形容。

和碩今（5日）股價似乎也受此事干擾，在大盤上漲超過300點的狀況下獨弱，盤中一度摔至61.6元，下跌超過2%，和碩在中午左右發出重訊澄清，目前大陸廠區營運一切正常，並無停工或停止出貨之情事。