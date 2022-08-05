侯友宜致詞時要求中央盡速核定汐東線。（王揚傑攝）

蘇貞昌致詞時揶揄侯友宜愛算帳。（王揚傑攝）

蘇貞昌、侯友宜臉色都略顯不悅。（王揚傑攝）

蘇貞昌、侯友宜臉色都略顯不悅。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今（5）日上午到新北市汐止區視察捷運汐東線規畫情形，新北市長侯友宜到場陪同，兩人見面時還親切互碰手肘，但先後上台致詞時則隱隱傳出火藥味，侯友宜要求中央盡速核定，計畫10年後完工拖太久；蘇貞昌致詞時則3度感謝時任交通部長的林佳龍決定大方向，一方面揶揄侯友宜愛算帳。最後兩人在聽取實地簡報時似有些許爭執，2人臉色都顯露不悅，肢體上也有接觸，蘇貞昌甚至聽完簡報扭頭就走，事後侯友宜緩頰說，和院長只是在溝通，中央地方一起趕快做。

侯友宜致詞時當場向蘇貞長喊話，汐東線還在等中央核定，新北市都已經準備好，只等核定馬上可以啟動。當他聽到鐵道局報告計畫要蓋10年，更令他搖頭，希望院長快速核定，及早動工、及早完成。

侯友宜說，汐東線377億的經費分擔，新北市負擔205億，中央負擔58億，新北大約是中央的4倍，新北市絕對扛起責任，他也要求新北捷運公司，只要核定，絕對要快速展開，不能等10年這麼久。

蘇貞昌致詞時表示，民生汐止線核定10年，但始終動不了，因為台北市認為民生那一段是盲腸線，不值得做，能夠解決要特別感謝2020年10月當時的交通部長林佳龍，成立溝通平台，邀請新北、台北、基隆市長一起來談，終於解決了基隆捷運，中央也願意大力補助。

之後蘇貞昌又感謝林佳龍兩次，稱讚是當時的林佳龍部長，決定了這個大方向。

蘇貞昌話將鋒轉向侯友宜，他說，「以一個院長和一個市長在這裡算帳，不好看。」剛才侯市長就錢的部分講很多，我實在不願意在這裡算帳，但講新北的負擔比中央多4倍，那是有一部份替台北市先墊，將來台北市會還給新北，另外377億裡有177是基隆捷運的錢，這裡面有中央負擔，我們都是感激的、願意的，幕僚給你錯誤的印象，不要去嫌棄不要緊張，大家一起合作才能把事情完成，換個角度就會「卡涼」，比較輕鬆。

侯友宜坐在台下，雖然帶著口罩看不出表情，但見他邊聽邊搖頭，似對蘇的說話不以為然。

最後兩人在聽取實地簡報時，先是交頭接耳對話，接著兩人比手劃腳似有些爭執，手部也有接觸，2人表情都略顯嚴肅不悅，蘇貞昌聽到「簡報完畢」，馬上舉起手鼓掌，緊接著轉身上車離開。

事後侯友宜說，院長要離開的時候是和他在溝通，就是說我們大家一起努力趕快做，他和院長都是共同的想法，也感恩大家對汐東捷運的重視。