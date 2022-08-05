2022礦山藝術季將於6日晚間迎來高潮，「鎏金時尚夜」活動即將登場，透過走秀、服裝設計、神人優鼓等不同的活動，結合傳統與創新，跨界整合水湳洞金瓜石的礦業歷史記憶，透過礦系服飾及依山而行的舞蹈，展現礦山文化璀璨的內涵。另外，主辦單位也安排了現場的接駁車及交通管制措施，提醒民眾注意。

新北市文化局長龔雅雯表示，此次礦山藝術季「鎏金時尚夜」活動已籌備兩年，此次活動邀請國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，攜手新銳設計師吳日云、郭瑋，與享譽國際的優人神鼓合作，希望透過跨界展演活動，讓民眾再次感受山城的黃金年代，也讓民眾在此次活動中，看見疫情時代中，台灣面對未來的希望與祝福。

活動將於6日晚間6點30分到7點開放入場，6點45分暖場，7點正式展演。演出單位還有新象劇團、金田創藝、歌手趙傳等，相關資訊可上鎏金時尚夜官網查詢。

新北市瑞芳警分局也提醒民眾，活動當日水湳洞停車場暫停民眾停車，同時，當天自下午4時至晚間9時30分，也將在九份隔頂路口（102縣道及北34線交叉口）、水湳洞洞頂路口（台2線濱海公路與北34線路口）等路段實施交通管制。

另外，主辦單位也規畫基隆線、瑞芳線及金九線三條接駁路線，自下午5時到7時，每10-15分鐘提供一班進場接駁車，開車的民眾可至「大基隆駕訓班停車場」、「新九號停車場」停放車輛，並搭接駁車至活動會場。