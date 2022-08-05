【旅奇傳媒/編輯部報導】茂林國家風景區管理處為推廣轄內美食旅遊及特色伴手禮產業，將於8月5日起至8月8日一連四天，於台北世貿一館「台灣美食展」正式登場。活動期間將展售包含來自高雄六龜寶來的福龜餅、山茶卡士達捲，屏東神山部落的刺蔥起司餅乾、紅藜牛奶棒、部落限定版琉璃壽司、吉拿富及境內各式農特產品等，活動期間凡於攤位現場消費滿百元就有機會抽中五星級飯店住宿券及高級飯店雙人套餐券等超值好禮。

▲茂林館特色美食與伴手禮－山茶卡士達捲。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

高雄市六龜區向來以茶鄉湯泉聞名，其中「福龜餅」諧音為「福氣歸來」，以在地原生山茶和麻糬入餡，口感綿密齒留茶香；「卡士達捲」更融入在地農產特色，推出山茶、梅子、洛神花、金煌芒果等六龜農產佐以獨特風味。製作過程中採用了台灣原生種山茶細磨成粉作為主要食材；其山茶生長於六龜區與桃源區海拔 1100~1600 公尺山上,山茶茶農遵行土地友善農法栽種,因僅能依靠人工採摘所以產量有限。在地茶廠以獨特的手法製茶,既保留山茶原始風韻又能萃出茶的蜜香風味,是高雄六龜最具代表性的伴手禮。

▲茂林館特色美食與伴手禮－部落限定版琉璃壽司。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

位於屏東縣霧臺鄉的神山部落近年積極推廣「部落廚藝學校」遊程,帶領遊客走入部落農場採摘蔬果，認識各種原鄉民俗植物，並實際動手料理部落傳統美食，獲得許多親子遊客的青睞。今年神山部落推出由部落種植的刺蔥、紅黎，及各式農產製成特色餅乾點心及琉璃壽司，發揮創意料理的精神，分享更多元的部落美食。

▲茂林館特色美食與伴手禮－吉拿富。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處柯建興處長表示，今年的台灣美食展除了展售茂林國家風景區境內的特色美食外，更廣邀高雄觀光圈的業者參與展售優質產品，其中包含有高雄市誠實家（恩典合作社）的印加果油禮盒組；海錦富有限公司的鹹檸檬醬、冰糖鳳梨、百香果海燕窩、玫瑰四物；崗發龍眼及荔枝蜂蜜…等，期待民眾也誠摯地邀請大家一起來玩味高屏-樂嚐美食！

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