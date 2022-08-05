精誠（6214）公布第二季財報，受疫情以及通膨升息等因素影響，致使驗收時程以及部分硬體產品交貨遞延，業外獲利也較去年同期減少，第二季稅後淨利為1.56億元，年減53.57％。累計上半年稅後淨利為4.71億元，年減43.96％，每股盈餘1.90元。

精誠上半年營收154億元，年增8.76％，主要貢獻來自企業不斷增長的數位轉型需求，包含因應疫情所帶動的電商服務，由精誠提供電商整合平台，串接金／物流、會員經營、大數據分析等加值服務，採取雲端訂閱模式，已累積多個品牌及製造業客戶導入。

精誠指出，上半年雖然獲利下滑，但仍然繳出營收及本業獲利同步成長的成績。主要的重點成長貢獻包括雲端服務，精誠表示，因應疫情時代，電商代運營事業現在己發展成為美妝保養品線上最大代營運商，也整合商務平台、電商維運一條龍服務、One EC多通路介接平台、會員經營、會員點數運營等，因應客戶需求助攻發展電商。

此外，精誠也積極建構保經代雲服務訂閱商業模式，放大保險銷售生態圈資訊服務版圖。

除了上述業務之外，精誠也透過寶錄電子進入交通生態圈，整合產官學開發智慧交通；而財政部向各大行庫下達推動數位金融，所帶動的「小核心大周邊」政策，也帶動精誠推動微服務相關業務的成長。

另外，精誠也表示，目前旗下助攻企業永續發展的能源管理系統，目前已獲多家製造業採用；綠能相關商機還包含電動車充電樁市場，整合精誠的omnixpay全支付服務，目前已與零售以及相關提供服務業者合作，陸續發展整合不同場域的電動車充電服務。

展望下半年，精誠指出，對下半年展望仍審慎樂觀，而除了持續投資本業，也已經積極進入海外市場，拓展日本與東南亞。另外，精誠旗下全資子公司嘉利科技，也將攜手第三方支付廠商綠界科技，協助中小型電商客戶發展，進一步擴大OMO設備租售與商家的多元支付市場。