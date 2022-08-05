2022年第二季因中國採較嚴格的疫情封城措施使供應鏈運作受阻，加上IC、零組件供應長短腳仍嚴峻，全球伺服器出貨量季增幅度較4月預估的近9％縮小，根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計與分析，將僅剩3.3％。惟第三季有來自前季的出貨遞延，加上美系大型資料中心、品牌業者因雲端服務、中大型企業客戶需求支撐，全球伺服器出貨量可望季增5.2％。

2022年第2季除了因伺服器用電源管理IC（PMIC）、離散元件等供應仍有長短腳問題之外，中國對疫情採清零政策，影響所及包含在當地設廠的伺服器ODM業者，以及上游零組件供應商的人力調配、運輸物流等作業受阻，而延遲伺服器組裝進度，使出貨成長不如預期。但緯穎、鴻海、廣達因北美資料中心客戶採購量增加，加上布局台灣、美、墨等非中國地區生產有成，三家代工廠出貨量季增幅度達雙位數百分比。

預期第三季雲端及企業需求增長、IC供給長短腳將較緩解，加上第二季出貨遞延，全球伺服器出貨將維持成長力道，惟中系伺服器業者出貨表現將因疫情影響經濟成長放緩，以及政府對大型資料中心（例如：阿里巴巴、騰訊等）採較嚴格的網路安全監管措施，使拉貨速度減緩，且PMIC、MOSFET等供應在原廠新產能釋出有限下，缺口恐仍逾1成，因此預期全球伺服器出貨季增幅度為5.2％。

展望第四季，因全球經濟受通膨、戰爭等不確定因素影響，雲端資料中心、品牌客戶拉貨將轉弱，另外，伺服器ODM廠IC、零組件庫存墊高，但仍有部分特定電源管理IC短缺問題，預料第4季全球伺服器出貨季減逼近1成。整體而言，2022年下半全球伺服器出貨量將略優於上半年，全年出貨可望突破1,800萬台，成長近6％。