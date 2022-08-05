民進黨台北市長參選人陳時中（右四）5日出席台派聯盟「陳時中競選台北市長聯合後援會」成立記者會，台派聯盟各社團代表並致贈鳳梨給陳時中，祝他高票當選。（張鎧乙攝）

超過40個本土社團今成立「陳時中競選台北市長聯合後援會」；民進黨台北市長參選人陳時中致詞說，這次來選，是因為「我揪想袂做市長（很想要做市長），但我想沒效」；「若有同意我做，就要把票投出來、呼朋引伴」。

陳時中致詞時指出，「我是台派阿中啦、台灣囡仔」；他說，這幾天美國眾議院議長裴洛西來台，「我們真歡喜（高興），但有人真抹爽（不爽）」，總統有說，面對這件事情，要冷靜、不躁進、理性、不挑釁，最重要的是「堅定不退縮」。

他說，國際事務有總統運籌帷幄，內政有行政院長「有政府會做事」；大家要心頭抓乎定、和政府配合，他也要大聲向某些人說「母湯擱來亂了（不要再來亂）」。

陳時中說，他這次要選舉，對於市政的堅持就是要腳踏實地，工程很大，但是該做的事情就努力的做，因此他提出「把事做好、台北更好、台灣共好」的競選口號，台北是台灣的首都，一定要當作領頭羊，國際事務局是首都一定要做的。

他說，這次來選，是因為他好想做市長；台下支持主立即高喊「阿中凍選啦」；陳時中說，謝謝，「但我想沒效，大家有同意嗎？你們大家有同意嗎？有同意會把票投給我嗎？會揪朋友投給我嗎？」

對於支持者熱烈呼應，他說，這樣他就有信心，但是這樣還不夠，除了市長，還要有議員，事情不但要做對，還要做好，做好就要有議員，所以議員一定要全壘打。