衛生福利部統計，近5年性騷擾申訴件數上升，110年全台共1721件，相較106年成長近2.6倍，其中以肢體騷擾為大宗。衛福部保護司今天邀集學者及專家共同呼籲，與他人互動應「保持社交距離」，切勿抱持「摸一下而已」的心態成為性騷擾加害人，並呼籲民眾如遭受性騷擾事件，可向警政機關提出申訴。

衛福部保護司司長張秀鴛說明，台灣性騷擾防治有三法，包括「性別工作平等法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防治法」，分別保障民眾在職場、校園和其他場所免於性騷擾。

據統計，近5年性騷擾申訴案件數持續上升，110年為1721件，相較106年成長近2.6倍，其中又以109和110年漲幅較高，皆超過4成。張秀鴛指出，75％的性騷擾申訴案件經調查屬實，行為樣態以「肢體騷擾」占51％為大宗，其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」占26％、「言語騷擾」占14％；被害人以30歲以下居多，女性高達96％。

世新大學性別研究所教授羅燦煐分析，性騷擾是性別和權力位階交織的結果，近年性騷擾申訴案件持續增加，表示相關制度已進入軌道，但恐怕仍有許多「黑數」，有些被害人會認為只是自己想太多，或是遭受認識的人性騷擾，為了維持原有的和諧關係而選擇隱忍。

「性騷擾不只是碰一下而已。」心芙創傷復原中心督導邱惠振指出，被害人行為表現上會變得退縮和逃避，導致學業或工作表現不佳；研究也證實，如果這些創傷沒有被妥善處理，會導致憂鬱症狀；當壓力達到緊繃時，則可能出現體重減輕、疲憊、反胃、頭痛等生理症狀。

邱惠振長期提供性創傷被害人諮商輔導，他分享一名高中女性個案，國小時被家中男性長輩性騷擾，但當時沒有意識到，直到高中上了健康教育課後，開始出現憂鬱、學業表現下降、人際互動退縮，後來決定訴諸法律管道為自己伸張正義，卻沒有獲得家人支持，認為她這樣做是破壞家庭和諧。

衛福部訴願委員會統計，108到110年共受理223件性騷擾訴願案件，其中8成由行為人提出，多數理由是「沒有犯意」或否認有性騷擾行為。但德臻法律事務所律師郭怡青指出，凡是與性或性別有關的肢體行為、言語等，或是提出性要求作為交換條件，且違反當事人意願，就構成性騷擾要件。

郭怡青提醒，如果事發時來不及保存證據，事後書面紀錄、和他人提及的對話紀錄都可以成為有力證據，呼籲被害人應立即求助，千萬不要自己藏在心裡，應於事發後1年內，向派出所提出性騷擾申訴。另外，「跟蹤騷擾防治法」今年6月1日上路，如遭受跟蹤或不當追求，除可提出性騷擾申訴，也可以提出跟騷法的書面告誡，兩法可併用。

郭怡青指出，性騷擾申訴一旦成立，行為人可能遭行政裁罰1萬到10萬元不等，此外被害人可請求民事損害賠償；刑事責任方面，肢體騷擾可能構成猥褻罪等、如收到跟騷法書面告誡可能構成跟蹤騷擾罪。她呼籲和他人互動要有分寸、保持社交距離，避免自己成為性騷擾加害人！