大陸解放軍從昨天中午開始在台周遭進行軍事演習，今天是第二天，其中大陸試射的導彈飛過領空警報都沒有響，引起民眾質疑。對此，球評石明謹分享4照片，說明大家心中對領空與領海的迷思，以及台灣領海與領空的實際範圍，結果竟讓不少人看呆直呼，好厲害喔！

球評石明謹今在臉書發文說，很多人以為台灣的領空範圍，是從台灣的上空一路沿伸到外太空去，但其實不是這樣，正確的領空範圍應該是一個尖形保護罩的弧度；另很多人以為的領海是台灣本島與離島圍起來的廣大海域，但其實不是，台灣的領海范圍只比本島的面積稍微大一點點而已。

貼文引起網友討論，「第一張圖根本是結界」、「第一張圖的邏輯，應該是日本的結界，笑死」、「人家還沈浸在征服宇宙的快樂」、「好厲害喔！」、「以為的中華民國領土」。

其中一位網友表示，既然台灣領空這麼小，那之前共軍在外繞行時，怎麼又是抗議、又是派機驅離！對此，石明謹則回應說，正是因為不是領空，所以只是抗議而已。