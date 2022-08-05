解放軍東部戰區在台灣周邊展開海空域實戰化聯合演訓

繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周二晚訪台的第一階段軍演後，解放軍周四中午展開第二階段「封台」大規模軍演，並進行遠程火力實彈射擊訓練。

據中方官媒《環球時報》5日報導，專家說，解放軍從4日中午到6日中午，在台灣周邊6大海空域進行的空前大規模軍演中，動用了各式先進武器，也運用了貼近現實的戰術，以模擬實際武統的狀況。而這次解放軍所要磨練的戰力，不僅在於奪島，也在於阻止美國等任何外力介入。

中方軍演在中午12點展開，接著東部戰區宣布，約4日下午1點時，旗下陸軍部隊在台海實施遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，並獲得預期效果。

央視的錄影顯示，解放軍部署了最新型的PHL-191長程多管火箭砲系統。中國軍事專家宋忠平說，它的射程超過300公里，能輕易從大陸覆蓋台灣的目標。

解放軍東部戰區舉行「封台」大規模海空聯合演訓

而1位要求匿名的北京軍事專家說，在可能的武統行動中，進行長程火箭彈打擊或許是率先採取的攻勢之一。由於這些武器成本低，可以大量從大陸發射，飛越台灣海峽，精準摧毀台灣的防空、雷達系統，機場和指揮中心等軍事設施，為解放軍戰機和軍艦後續的軍事行動製造優勢。

接著東部戰區新聞發言人施毅說，東部戰區火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。而央視的錄影顯示，其中一款是東風-15，這些飛彈擊中台灣東北，東部和南的演習目標區。觀察家說，這意味著這些飛彈很可能從中國大陸飛越台灣上空。

所謂「區域拒止」（Area denial），就是不讓外部勢力介入某個特定區域。而專家說，在這背景下，這意味解放軍發射傳統飛彈，是在練習可能從菲律賓海介入中方武統的外國航母。分析家說，那些比長程火箭彈強大的飛彈也能擊中島上目標。

而觀察家說，如東風-21，東風-26和高超音速的東風-17等解放軍傳統飛彈，都能擊中海上移動目標。

除了陸軍和火箭軍外，中方海軍和空軍也進行了聯合軍演，有超過10艘驅逐艦和護衛艦執行聯合封鎖，警戒巡邏和偵察任務。

至於空軍也出動了包括戰機和轟炸機在內的100多架戰機，繞島執行聯合偵察，空中突擊和支援任務。而從畫面中可以看到，殲-20隱形戰機和運油-20空中加油機都參加了軍演。