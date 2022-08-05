疫情雖然逐漸趨緩，但校園集體防疫力還是必須提升，台北市教育局偕同衛生局及醫療院所，訂在8月13日在12行政區，辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，當日依時段分流報到接種。

配合中央流行疫情指揮中心宣布，5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8周，北市訂於8月13日在健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小12校分別開設兒童疫苗接種站。

北市教育局表示，當日將提供5至11歲兒童BNT疫苗第1劑、第2劑及6至11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，報名已於8月1日中午12點截止，報名人數近9000人。

教育局說明，為讓接種順暢，本次疫苗施打將依廠牌進行時段分流報到，莫德納疫苗上午場於9點至9點30分、下午場於13點至13點30進行報到接種；BNT疫苗上午場請依學童身分證尾數分流報到。

教育局指出，如身分證尾數為0、1者於早上9點30至10點；尾數為2、3者於10點至10點30分、尾數為4、5者於10點30分至11點、尾數為6、7者於11點至11點30分、尾數為8、9者於11點30分至12點分流報到接種。

教育局表示，BNT疫苗下午場則依預約登記時段報到，如有兄弟姊妹一起接種的家庭，選擇其中一時段前往接種站即可；北市教育局提醒，接種當日請記得攜帶健保卡、家長簽名同意書，如是接種第2劑者則需要攜帶小黃卡。