台灣啤酒英熊職業籃球隊5日正式宣佈簽下選秀第二輪指名呂蔡瑜倫，此選秀籤為台啤英熊去年季中以後衛球員周資華與台中葳格太陽交易所換來的指名權。

三個聯盟皆雀屏中選拿下大滿貫的呂蔡瑜倫，和綠色球隊相當有緣分，從松山高中、日本仙台大學，再到踏進首支職業球隊台啤英熊，皆以綠色做為主色，對此呂蔡瑜倫笑說：「真的和綠色太有緣份！而我也特別選擇背號17號，這是我小學時人生第一次拿冠軍使用的背號，希望可以帶著這份幸運到台啤英熊。」

談到選擇加入台啤英熊的主因，呂蔡瑜倫提到：「我自己從小也是台啤的球迷，台啤陣中有許多我想效仿的學長們，且也相對有機會、空間可以讓我發揮，很期待可以從小安(蔣淯安)、小朱(朱億宗)等學長身上吸收到很多新技能！而且T1聯盟上一季的FMVP、同為松山高中畢業的胡瓏貿學長也是我的偶像，很期待開季可以和他在場上較勁！」

台啤總經理哈孝遠表示：「今年名字四個字的球員都相當具有話題，呂蔡有著相對同年紀較成熟的內心，個性相當老實乖巧、學習相當認真，他在海外的經驗相信也能在場上面對外援很有幫助。」

呂蔡瑜倫已加入台啤英熊隊內訓練，台啤總教練楊志豪表示：「呂蔡防守對抗性好、協防能力強。但他要轉型打三號位，需要加強三分跟急停跳投的穩定性、以及防守鋒線的移動速度。接下來也會針對此部分進行加強訓練。」台啤英熊休賽季截至目前為止已正式加入兩位新秀，包含曹薰襄以及呂蔡瑜倫，在陣容佈局上加入相當有潛力的即戰力。