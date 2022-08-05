一間房子風水好壞，在很大程度上是取決於大門，因為大門是進出家裡的唯一途徑，若風水不佳，對全家人影響甚遠。《靈匣網》分享7個住家大門風水禁忌，包括大門對樓梯、電梯，或門外有污穢等，並透露化解方式，提供大家參考。

一、大門碰壁刀

出了大門，如果第一眼就看到牆面邊角直直沖你家切過來，或者鄰居家大門與你家部分相對，對方開啟大門時，那門就像一把刀切向你家大門，都屬於「壁刀」。若有此情況，家人的健康就容易出現問題。

化解方法：如果條件允許，可以在門前擺放一對石獅子，不行的話也可放大陶瓷瓶、石雕、石頭等，皆可化解。

二、大門對樓梯

大門對樓梯分為兩種情況，一種是對著向上的樓梯，一種是對著向下的樓梯。大門對著向上的樓梯，會導致下沖之氣直入家門內，導致家中氣場不穩定，同時，家中吉氣也會沿著樓梯向上，影響財富入門；大門對著向下的樓梯，則會導致門口氣流沿樓梯傾瀉而下，此為退財格局，家中經常無緣無故就有一大筆支出。

化解方法：在開門處加上屏風，阻擋家中氣流泄露，另外在門前擺放大葉植物，也可為家裡聚氣。

三、大門對電梯

電梯門24小時不斷開合，如果你家大門正對電梯，就好像有把剪刀一直在剪你家一樣。若有此情況，家人可能就會因一些意外事故而受傷。

化解方法：最好在開門處加上屏風、玄關，或在門外擺放「泰山石敢當」來破解。

四、大門對直路

門外如果有條長廊，或者長長的直路，都是不好的。正所謂「一條直路一條槍」，這種格局對家庭影響極大，會導致家人情緒一直處在起伏動蕩中。

化解方法：最好在開門處加上屏風，阻擋家中氣流泄露，同時在門前放一個「純銅龍龜擺件」，除去不吉之氣。

五、門外有頂針

所謂的「頂針」，就是直長形物體如大樹、電線桿等，這些物體就像一根刺一樣，若大門正對它們，可能會使家中口舌是非增多，不利於家人的人緣。

化解方法：最好的方法當然是把這些東西移走，如果不便移動的話，則要在開門處加上屏風、玄關，阻擋不吉之氣。

六、門外有污穢

如果門外有垃圾堆，或者別人家的廁所，都非常不好，它們會產生難聞的氣味，進入家中既污染家裡環境，也破壞人的心情，帶來諸多不利的影響。

化解方法：在門前擺放一些薰香來驅散氣味，平時盡量不要開門。

七、橫梁壓大門

如果大門上方有橫梁，容易影響家人的表達能力，進而使家人事業受阻，難以前進。

化解方法：最好裝修天花板，把門上橫梁給封起來。