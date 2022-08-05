改編自蘇寞的同名小說《沉香如屑》在開播前就話題不斷，開播後讓男女主角成毅和楊紫的微博漲粉無數，同時攻佔熱播劇角色排行榜的第一、二名，兩人因為仙界規定需斷情絕愛，而嘗盡了人間八苦中的「求不得，愛別離」，虐心的劇情讓觀眾揪心，然而兩人6年前在《青雲志》飾演師姊弟，只能當李易峰和趙麗穎的配角，如今兩人都是當紅頂流演員，不論是流量或是演技有口皆碑，因為在劇中兩人躺在棺材裡的畫面，被網友笑稱：「這是名符其實的棺配啊！」

自從《香蜜》後，楊紫被稱為有「旺夫」體質，只要跟她對戲的男演員，一定會大紅，隔了4年再接仙俠傳，這次在《沉香如屑》中飾演的上古遺族四葉菡萏唯一血脈雙生蓮中的妹妹顏淡，性格聰慧頑皮、真誠善良，對於仙階沒有追求，凡事都為姐姐著想的「姐控」，喜歡路見不平，卻遇見了她此生最大的情劫應淵，加上姐姐芷昔（孟子義 飾）受人挑撥而陷害她，因此被她最愛的應淵打入凡界為妖。在凡間，她已是忘記前塵的蓮花精白漂亮，無拘無束，逍遙快活，喜歡鋤強扶弱，雖然法力低微，但有個從天界追隨到凡間的好友余墨相挺，而飾演余墨的張睿，就是飾演過《新還珠格格》的五阿哥。

《沉香如屑》的名場面多不勝數，像是讓人臉紅心跳的浴桶吻、屏風吻；讓人姨母笑的拔睫毛許願、生日躺棺材；或是讓人撕心裂肺的訣別，顏淡問應淵是否有對她片刻的心動，而應淵為了要保護她，以及身為帝君的使命，只能回答：「我已心許蒼生」，讓顏淡生無可戀地選擇從了無橋上跳下去；不禁想到楊紫在《香蜜沉沉浸燼如霜》裡絕情回答鄧倫「從未愛過他」的場面，楊紫之前先負了鄧倫，現如今被成毅負了。成毅和楊紫的幾場哭戲，賺取了不少觀眾的眼淚，兩人果然是仙俠虐劇的「扛霸子」，被網友笑稱是專治乾眼症的演員。

《沉香如屑》已於7/26起，於中華電信MOD戲劇199專區上架、Hami Vedio：影劇館>新上架，敬請期待龍華偶像台MOD353。