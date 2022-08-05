在權值股上漲助陣下，日經5日一鼓作氣，直接重回重要關卡兩萬八，早盤結束時收28,131.87點，漲199.67點或0.71%。同時，東證收1,943.92點，漲13.19點或0.68%。

根據日本官方5日數據，當地6月家庭支出年增3.5%，是自元月以來首次增加，大幅高於市場預估1.5%。主因是，外出住旅館、跟團參觀以及添購所需用品等，一些旅遊相關花費成長所致。

旅遊相關個股因此走高，全日空漲1.04%，日航漲近1%，JR西日本也漲1.31%。

權值股的迅銷漲1.41%，電玩主機銷售欠佳的索尼以及任天堂，各自上漲2.44%以及3.55%，就連財報可能不太好看的軟銀也漲0.51%。

半導體族群中，受美國費城半導體指數收紅激勵，東京威力科創漲3.03%，愛德萬測試也漲2.61%。

由於日圓再度走貶，汽車相關類股也跟著沾光，豐田漲1.05%，日產漲1%，電裝也漲2.42%。

日本海運3傑中，商船三井漲0.53%，川崎汽船漲0.4%，日本郵船則持平。