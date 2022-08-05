此次苗栗拱天宮受到高雄鳳山北辰宮與五甲龍成宮的邀請，首度南下高雄鳳山，以「鳳慈傳薪」為主題，希望透過白沙屯媽祖與鳳山在地媽祖的相會，讓台灣疫情趨緩減溫。（楊舒婷攝）

轟隆隆！隆隆隆隆！衝衝衝衝！拉風！有著著名「粉紅超跑」鑾轎的白沙屯媽祖，將於國曆9月17日至19日，前進高雄鳳山繞境，為疫情祈福。此次苗栗拱天宮受到高雄鳳山北辰宮與五甲龍成宮的邀請，首度南下高雄鳳山，以「鳳慈傳薪」為主題，希望透過白沙屯媽祖與鳳山在地媽祖的相會，讓台灣疫情趨緩減溫。

此次白沙屯媽祖將於國曆9月17日（農曆8月22日）至9月19日（農曆8月24日）南下高雄，預計17日晚間到達鳳山，於鳳山北辰宮駐駕休息。18日上午開始進行繞境，於北鳳山啟程，一路往南鳳山走，沿途也依照白沙屯媽祖知名的個性，路線全憑媽祖神意走，18日晚間將駐駕在五甲龍成宮。19日上午遶境鳳山五甲地區，預計中午啟程回到苗栗拱天宮。

五甲龍成宮表示，白沙屯媽祖從未來過高雄鳳山，也因為疫情的關係，此次行程已經協調了2、3年，此次在疫情逐漸趨緩後才談成，圓滿促成此次粉紅超跑的首度鳳山行。也呼籲參與民眾全程戴口罩，而廟宇的參加人員一定要打滿三劑，來確保此次的贊境能夠完美又安全。

繞境途中開放全台香燈腳參與，鳳山地區廟宇也預計出動超過千位工作人員、途中提供2萬份的點心供香燈腳食用，盛大歡迎白沙屯媽祖的首次到來。至於信徒期盼的躦轎腳，也會視場地空間大小開放，讓鳳山的信徒也能受到白沙屯媽祖的庇佑。

五甲龍成宮主委表示，很開心也很感謝這次白沙屯媽祖的前來，可以增加的鳳山廟宇的曝光率，希望這次粉紅超跑的到來可以帶動南部經濟，也能祈求疫情趨緩，歡迎全台的香燈腳來鳳山共襄盛舉，一起遶境，為台灣的疫情祈福。

民進黨高雄市黨部主委許智善也表示，很高興白沙屯媽祖能到高雄鳳山來繞境，媽祖深植人心的慈悲與安定民心的力量是最棒的，也希望在媽祖的保佑下，疫情能早日平息，讓百姓恢復正常生活。