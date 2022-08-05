MIRROR上月28日舉辦演唱會過程中發生嚴重事故，重約600kg的螢幕砸向2名舞者，舞者李啟言（阿Mo）更是情況危殆，隊長楊樂文在意外發生打破沉默報平安後，其他成員疑似遭封口全噤聲，不過人氣王姜濤昨（4）日率先以IG黑底白字限動打破緘默，並稱「不會放棄」，其他成員也陸續發文對此事沉痛發聲，讓粉絲心痛不已。

該事故發生後，除成員轉發隊長報平安貼文後便全員噤聲，據港媒報導，日前MIRROR 12位成員返回總公司開會，媒體鏡頭下的只見神情嚴肅，此外，更是傳言滿天飛，有人揣測MIRROR恐因此事件解散，然而，成員們在會後陸續發佈動態，人氣成員率先姜濤於4日凌晨給粉絲派發定心丸，「不會放棄，我們不會放棄 一定會站起來，一起面對一切」，粉碎組合解散傳言。

而在昨（4）日晚陳卓賢（lan）發文後，其餘成員先後發文，表示對傷者的祈禱及組合的支持，呂爵安（Edan）發文稱，「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我沒事。現在只希望傷者早日康復，只求人沒事。」，Jeremy(李駿傑)也打氣道，「我們會一起走下去，不管有多困難。繼續祈禱。」，古巨基、張繼聰等知名香港藝人及MIRROR粉絲紛紛為該團留言打氣，粉絲寫道：「繼續祈禱，一切都會好的」、「會沒事的，我們一定會陪你們一起走下去」。