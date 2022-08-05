美國史上最大的「氣候法案」再現曙光，將邁向減碳40％，有望投資高達3,690億美元，以因應減緩氣候變遷與潔淨能源計畫，涵蓋氫能、綠能、碳捕捉、綠色銀行等都將入法，激勵替代能源、環保相關應聲上揚，近一周表現前十強基金中，逾半為能源題材股票基金，且近月普遍有1成以上漲幅，後市仍看俏。

瑞萬通博能源革命基金研究團隊表示，先前烏俄戰爭衝擊替代能源類股，但隨著全球石化能源轉型至替代能源是一個長期趨勢，歐洲必須克服其對石化燃料進口的依賴，預計歐洲各國政府將加速從石化燃料過渡至可再生能源，並放寬對可再生能源開發項目，包括風力與太陽能農場的監管。

再生能源其他催化劑，還包括加州的淨計量電價3.0（NEM3.0）計畫提案，將規範擁有太陽能電池面板的屋主如何將多餘的電力轉售給電網，預估減緩全球暖化的長期目標，要到2030年才能步入正軌，太陽能與風力安裝投資，將為替代能源企業提供支撐。

瑞萬通博能源革命基金研究團隊指出，替代能源標的多元且產業鏈複雜，布局範疇涵蓋替代能源生產、儲存、配送、智慧電網及電力管理系統等，甚至能源使用效率的企業，又以中、美、德、英、瑞士等能源革命與轉型發展迅速的國家為主，相對能抓住長線投資機會。

瀚亞投資認為，當全球競相展開綠能計畫以實現零碳排目標，各國均有具體法案及龐大投資支出投入，建議應抓住大趨勢，納入相關標的，並採定期定額方式介入。