美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸展開「圍台」軍演，民進黨多個縣市黨部主委今至新北市長參選人林佳龍競選辦公室為他加油打氣，林表示，這不僅是民進黨同志愛的展現，也體現台灣人「勇敢向前行」，希望年底用選票展現台灣捍衛民主的民意。

林佳龍表示，民進黨是草根政黨，地方黨部平常就在為推動民主進步盡心盡力，他這次接受徵召提名參選新北市長「有所有同志相挺，一點都不孤單」。

林佳龍說，新北市是台灣縮影，各縣市都有移入新北市的鄉親，全國的人都能影響新北市的選舉，「一起讓新北大翻新」，他也提到，民進黨 17 年沒有在新北市執政，蘇貞昌擔任台北縣長任內、蔡英文總統執政之後，都給新北許多建設支持，他若當選市長，不僅能中央地方合作、北北基桃首都圈都能共同發展。

林佳龍指出，中共軍演暴露霸權本質，會讓台灣人更珍惜民主，呼籲台灣人在年底用選票支持民進黨提名的參選人，用選票向中國說「不」。林佳龍也說，他會和台北市長參選人陳時中一起努力，「雙北雙箭頭，頂住壓力捍衛民主」。

民進黨新北市黨部主委、林佳龍競辦執行總幹事何博文表示，新北這一戰舉足輕重，林佳龍過去在中央、地方歷練完整，不僅有論述能力、也有執行能力，林佳龍會做好新北市政檢驗的工作，並提出最具體的政見，希望年底新北市「綠色執政榮光再現、議員紅不讓」。

民進黨全國各地黨部主委，包括台北市張茂楠、新北市何博文、桃園市張丞儀、台中市李天生、宜蘭縣陳俊宇、澎湖縣顏家康、金門縣蔡其雍、連江縣李問、勞工黨部蔡坤財等多位主委，宜蘭縣黨部主委陳俊宇更特別帶來宜蘭「蔥、蒜」送給林佳龍，祝福林佳龍「蔥滿勝蒜、高票當選」。