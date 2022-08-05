國防部今(5日)證實，上午又有多架共軍戰機越過海峽中線侵擾，也有多艘軍艦在台海周邊演習。而據「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）發布的最新資訊，美軍也派出至少7架各類型偵察及預警機，在東海、台灣東部及南部，共軍劃定的軍演區旁進行偵巡，並有6架空中加油機支援，顯見美軍計畫長時間監控共軍機艦在台灣周邊演習狀況。

共軍鎖台演習！美出動7架反潛與電偵機監控，還有6架加油機伴隨。(翻攝SCS Probing Initiative)

SCSPI貼文指出，美上午派出1架RC-135S型電子偵察機、1架RC-135V型偵察機、3架P-8A反潛巡邏機、1架E-3G空中預警機與1架U-2S高空偵察機，且另有6架KC-135空中加油機支援。

據了解，較為罕見的的是美國罕見派出U-2S高空偵察機，預料將會對大陸飛彈發射陣地以及水面艦分布進行偵照。

另外還大動作出動4架反潛機，並集中在東部外海巡邏，顯示目前出現在台灣東部的3艘共艦外，水面下極有可能有潛艦活動，

國防部上午表示，至1100時止，計有中共軍機、軍艦多批於臺海周邊演習，並踰越海峽中線活動。國軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈系統適切應處。

國防部指出，共軍此次軍演，不論是發射彈道飛彈，或是刻意踰越海峽中線進行演習，均屬高度挑釁行為。國軍將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，軍民同心協力，堅定捍衛主權和國家安全。