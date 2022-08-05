豐興(2015)7月營收32.74億元，年減3.33%、月減4.28%，符合法人預期。營業利益2.02億元，年減57.12%、月減17.17%。稅前淨利3.24億元，年減35.56%、月減7.53%。豐興前7月營收240.80億元，年增14.14%。營業利益22.14億元，年減9.35%。稅前淨利25.50億元，年減1.90%。

法人認為，鋼價下跌使豐興營收受壓，預估今年第三季因鋼價將持續下跌，下游的拉貨力道會開始轉弱，預估營收95.68億元，年減1.53%、季減11.88%，且鋼價下跌使利差縮小，預估毛利率7.45%，稅後EPS 0.75元。

觀察國際廢鋼價格走勢，8月最新的報價來看，廢鋼價格已經下跌到每噸350美元左右，廢鋼價格回到2020年秋季的水準。大陸部份的鋼鐵價格近日出現跌深止穩現象，但是其它亞洲國家的鋼價仍持續下跌中。法人認為，目前大陸的房地產市場出現爛尾樓問題，使人民採取斷供、停貸等手段因應，如果波及的城市擴大可能影響未來的房地產銷售狀況。目前大陸的疫情封控手段仍然持續沒有要完全退場的跡象，而斷供、停貸等房地產問題可能影響未來的房地產投資金額，使得大陸的鋼鐵需求維持弱勢。短期在大陸需求偏弱而市場供給沒有明顯下滑之下，廢鋼價格預期仍然偏弱。

考量國內營建需求強勁雖可推升出貨，但利差縮小與產品組合改變將使2022年獲利下滑，目前評價並未偏低，法人維持豐興的投資建議為中立。周五豐興股價平盤上下震盪，持續在65元低檔附近游走。