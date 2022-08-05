特斯拉股東周四在年度大會上投票支持董事會大多數的提案，包括董事改選、股票分割，但否決聚焦於環境和治理的提案。執行長馬斯克並透露今年可能宣布再建造一座新廠。

根據初步統計，董事會提出13項提案，其中只有3項未能獲得股東支持。而在董事會反對下，股東會仍通過一項提高投資人提名董事能力的提案。

將董事任期縮短至兩年並取消絕對多數要求這兩項董事會提案，則未獲得表決通過所需的絕對多數票。

此外，投資人批准了1股拆為3股的股票分割案，為特斯拉約兩年來第2度拆股。這次分割股票後，特斯拉每股價格將低於300美元，可望提高對散戶的吸引力。

惟特斯拉周四盤後股價沒有太大反應，目前小升0.17%，報927.50美元。

執行長馬斯克（Elon Musk）在表決後向股東發表談話。根據Refinitiv的數據，即使去年賣出數百萬股後，馬斯克仍持有15.6%的特斯拉股份。

馬斯克向投資人表示，特斯拉的目標是到2022年底年產能達到200萬輛，並將繼續建造工廠。

特斯拉在加州和上海各有一座工廠，而其位在德州奧斯汀和德國柏林的兩座新廠正全力提升生產。

根據中國乘聯會周四公布的數據，今年1到7月特斯拉上海廠累計交車數達到32.3萬輛，相當於特斯拉去年總交車量的三分之二，可望助特斯拉今年再創全年交車記錄。

馬斯克向股東們表示，今年特斯拉或許能夠宣布再興建一座工廠，他預期最終公司將擁有10～12座所謂的「超級工廠」。

他並表示種種跡象顯示全球經濟已經度過通膨的高峰期，未來六個月特斯拉的產品價格和原料成本料將持續下滑，但他也重申經濟可能陷入溫和衰退，且可能持續長達18個月。