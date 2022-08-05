美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共對台展開一連串武力展示及經濟制裁，行政院長蘇貞昌今（5）日上午表示，隔壁惡鄰在我們的門口耀武揚威，將受到全世界的譴責，國安團隊有密切掌握，也都做妥善因應，至於受害廠商，政府會大力協助，減少損害。

蘇貞昌說，台灣人民愛好自由、和平，努力在自己的國家土地上來照顧人民、發展經濟；同時，我們跟同樣認同自由、民主的國家善意互動，大家看到也肯認，台灣在防疫上做得好，台灣在各方面都是跟自由、民主的國家一樣被認同，沒想到隔壁惡鄰在我們的門口耀武揚威，而把國際最頻繁的航道任意藉由軍演加以破壞，將受到周邊國家、全世界的譴責。

蘇貞昌表示，呼籲中國把心力用來照顧人民，才是最最重要。至於台灣對於中國所做的武力展示，都由國安團隊密切掌握，也都做妥善因應，如蔡英文總統所宣布，我們不會在壓力下屈服，也呼籲全世界認同和平、自由、民主的國家互相合作，才能讓威權專制不至於莽動。

至於中共對台灣經濟封鎖造成產業衝擊，蘇貞昌表示，經濟學上有句名言「不要把所有雞蛋放在一個籃子」，過去台灣偏重於中國市場，現在看到中國一直是用政治的理由來擾亂經濟的活動，廠商也都看到，中國是不按國際貿易做生意的原理來互動，所以也紛紛離開中國，所以有很多的台商回台，甚至於到其他國家投資。

蘇貞昌說，這段期間中國從香蕉、鳳梨、釋迦、蓮霧打壓到漁產品等，都看到中國是用政治手段來擾亂經濟，我們會更努力來拓展多方的市場，減少在中國的相關投資跟做生意，也減少受害。

蘇貞昌強調，至於受害的廠商、民眾，政府都會大力予以協助，減少損害，我們也已經擴展很多外銷市場占有率，對於台灣與中國互相之間，我們還是希望互利互惠，才是有利益於人民，也才是國際做生意的道理。