澎湖縣長賴峰偉說澎湖積極轉型為低碳島，很開心能看到泓德能源投入澎湖再生能源案場開發，與深耕在地的能源教育與人才培育。(張茂雄攝)

泓德能源5日在澎湖舉行太陽能光電案場的動土儀式，不僅是首座離島太陽光電案場，更是全台第一間利用台澎電纜將綠電輸送回台灣本島的能源業者。澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖積極轉型為低碳島，很開心能看到泓德能源投入澎湖再生能源案場開發，與深耕在地的能源教育與人才培育，促進澎湖邁向新的減碳里程碑。

泓德能源多年前即規畫於澎湖進行30公頃的土地整合，並透過台灣人壽、全球人壽、康舒科技共同成立的「星泓電力」公司進行投資。由於本次整合成果將首度透過「台澎電纜」將綠電輸送回台灣本島，包括澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、台電澎湖區營業處長陳慶平皆親臨現場，共同推動澎湖往綠能低碳島目標邁進。

澎湖截至2021年太陽能建置密集度累計15MW太陽能發電裝置容量，並預計在2025年成為「百分百綠能島」，今日泓德首座離島太陽能光電案場動土，將使澎湖的低碳島更加快步邁開步伐。泓德公司表示，預計下半年陸續開工另外兩個案場，待全數完工後可望提供近30MW綠電，約占澎湖整體發電量的20％。

泓德能源董事長謝源一表示，再生能源產業能夠活化當地土地利用，並為澎湖帶來新的經濟發展機會，泓德能源也將持續拓展太陽能案場的版圖，藉由提供充足的綠電並搭配儲能與售電，實踐『智慧綠能、隨手可得』的企業願景。

澎湖縣長賴峰偉說，很開心看到泓德能源投入澎湖再生能源案場開發與深耕在地的能源教育與人才培育，未來隨著澎湖案場開工，泓德能源也提供大學生實習機會，以累積實作經驗、提早與產業接軌，現階段已有國立澎湖科技大學學生加入，深耕澎湖下一代能源教育。